千葉雄喜と高岩遼による新ユニット・ニジーズ、BLUE NOTE TOKYOで初ライブ決定
千葉雄喜と高岩遼による新ユニット「ニジーズ」（Nijiz）が9月10日（水）、アルバム『インディゴブルー』をデジタルリリースした。
ニジーズではラッパーの千葉雄喜がヴォーカルを担当し、ヴォーカリストでエンターテイナーの高岩遼がピアノを担当。ブルースをベースにした音楽性で、2人による即興性の高いスリリングな一発レコーディングにより全14曲が完成。
ニジーズは約2年前に、当時高岩が経営していたジャズバー「Brother」で同い年の二人が出会い意気投合し、その場で自然発生した即興のブルースセッションをきっかけに結成されたという。千葉雄喜は今年7月3日に初めて武道館で実施したライブでLAに拠点を移す計画を公表したが、その直後から本作の制作が進められた。
12月5日（金）にBLUE NOTE TOKYOで行われる千葉雄喜のライブに高岩遼がゲスト参加し、ニジーズとしての出演も決定した。
＜リリース情報＞
ニジーズ
アルバム『インディゴブルー』
配信中
https://crsm.lnk.to/indigoblue
=収録曲=
1. 虹色きれい
2. 借金
3. 昨日の話
4. 今まで、この先、現在
5. ビザの申請
6. ウィルスでミス
7. 出入り
8. 酒と泪と男と女
9. パパ
10. あれが欲しい
11. 笑う
12. ただの音
13. ◎△＄♪×￥●＆％＃
14. This is...!?
ニジーズ：千葉雄喜（Vocal）／高岩遼（Piano & All other instruments）
参加ミュージシャン：橋詰大智（Drums）／大島理沙子（Violin）
レーベル：キングレコード／HEROIC LINE
＜ライブ情報＞
Yuki Chiba Blue Note Live
千葉雄喜 Blue Note Live
〈Member〉
千葉雄喜（ヴォーカル）
谷口大翔（ギター、キーボード）
大島理紗子（ヴァイオリン）
HÖMiE（ピアノ、キーボード）
Special Guest：
高岩遼 [Nijiz]（ピアノ）
2025年12月5日（金）ブルーノート東京
1st show - 開場 5:00PM / 開演 6:00PM
2nd show - 開場 7:45PM / 開演 8:30PM
https://www.bluenote.co.jp/jp/
詳細ページ https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/yuki-chiba/
