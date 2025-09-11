ドジャースが4連勝で好調維持 満塁弾含む5打数4安打5打点で大暴れのベッツ 「確実に前よりポジティブな空気」



ムーキー・ベッツ

＜2025年9月10日(日本時間11日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打1四球2得点1打点。5試合連続安打を放ち打率を.280とした。

試合はドジャースが9対0で圧勝し4連勝。地区優勝へのマジック対象チームのパドレス、ジャイアンツがともに敗れたためドジャースにマジック13が再点灯した。

大谷は2回2死三塁からフリーランドのスイーパーを捉え、右前適時打を放ち5戦連続安打。打点を92へと伸ばした。

4対0で迎えた8回1死一・二塁では左飛かと思われたが、捕手の打撃妨害で出塁、これがベッツの満塁弾へと繋がりドジャースは圧勝。

ベッツは4安打1本塁打5打点の大活躍で直近5試合では23打数11安打3本塁打13打点、打率.478と絶好調。

打撃不振で苦しみ続けた男がシーズン終盤の大事な時期に本来の頼もしさを取り戻し、好調な先発投手陣と合わせドジャースにとってはいい流れが出てきている。





ベッツ 試合後コメント

ーー4連勝の要因は？

正直なところ分からない。

ただ、雰囲気とかチーム内の一体感やエネルギーという点では、確実に前よりポジティブな空気があると思うよ。

ーーサンフランシスコ、その後のフィラデルフィアシリーズを終えたあとなら、もっと手応えを感じられると思う？

どうだろう。

サンフランシスコに行って、試合があればまず1試合ずつ戦うだけだ。先のことは考えられない。

ーー自分自身の打席について

そんなことは気にしていない。自分はとにかく勝ちたいだけだ。

ーーここ数試合は打線が活発だが

打線全体でいい打席を持てているね。

しばらくは悪い打席が多く攻撃が短くなっていたが、今はいい打席を積み重ねイニングを延ばせている。

ーーグランドスラムのような派手な本塁打とショートの守備で見せたプレーではどちらが満足感があるか

間違いなくイニングを変えられるプレーだ。

投手にとっても大きい。もちろんホームランを打つのも気持ちいいけどね

ーー最近好調な先発投手陣

最高だ。これ以上望めるものはない。他のどのチームもうちの先発陣がやっていること以上を望むことなんてできないと思う。

だから、僕たちはその背中に乗っていくだけだ。





