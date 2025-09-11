10日、インフルエンザが流行期に入ったと発表された県内。過去10年間では、おととしと並んで、最も早い流行期入りです。異例の早さ、、一体なぜのか…。



「きのう夕方から熱と喉（の症状が）出ているんですね」



11日午前。中野市の医療機関では40度の熱が出たという1歳児が診察を受けていました。



診断の結果は、風邪の症状ということでしたが…。



母親

「ちょっと怖いですよね。コロナもそうだけどインフル。街出てもマスクしていない人が多いからそれもちょっと怖いし」





この医療機関のインフルエンザの患者数は今年7月と８月で合わせて9人、今月も11日時点で4人と去年の同じ時期と比べて増えています。北信総合病院附属北信クリニック新生児科部 川崎 洋一郎 部長「（インフルエンザ）ワクチンをまだ準備している段階なので正直とても早いなという印象は持っています。いつ流行るかというだけで、あとは検査をしない。一般的には夏場にインフルエンザをあまり調べない。今年は流行もあって調べた結果、結構いるぞと」９月7日までの1週間に県内で届け出があったインフルエンザの患者数は1医療機関あたり1.47人でした。流行開始の目安となる「1人」を超えたことから、10日、県は流行期に入ったと発表。患者数を地区別で見てみると、1医療機関あたり長野市で6.31人と最も多く次いで松本で2.17人、北信で0.80人などとなっています。北信総合病院附属北信クリニック新生児科部 川崎 洋一郎 部長「長野市だけていうのがね。学校は2学期がみんな始まってるのでそこからまた多分周辺にだんだんと流行が広がっていくということは十分考えられると思います」0歳から5歳までの97人が通う長野市のこども園です。午前中、屋外で園児たちが元気いっぱいに遊んでいました。今のところ、インフルエンザに感染した園児はいないということですが、園側は外遊びやトイレの後、また食事の前などは石けんを使った手洗いを徹底することで感染予防を図っています。園児は「外から帰ってきて手を洗わないと汚いから」園児は「最初、水出して、手を洗ったあと泡だしてもう一回ゴシゴシして水で流す」園児は「公園行ってきちゃったら、砂触ったり草取りしてたらバイキンついてるから手洗う」また、食事の前にはアルコール消毒も行っています。信学会栗田こども園 中島真弥 保育教諭「集団生活なので、1人出てしまうと本当にバッと広がってしまいます。おもちゃもやっぱり口に入れてしまったりとか、全てのものを共有をしているので、そこは広がりやすいです」特に食事の介助や声をかける機会が多い0歳と1歳児に対しては、職員がマスクを着けることで感染拡大のリスクを減らすよう務めています。信学会栗田こども園 中島真弥保育教諭「手洗いもそうなんですけれど、うがいがあんまり習慣づいていない子も多いので、そこを手洗いとうがいセットで、声をかけたりとか職員たちも蔓延しないようにアルコール消毒をしたりとか、換気も徹底的に、こまめに行っていきたいなと思います」インフルエンザというと冬場に感染するイメージですが、今年は９月に入り流行入りし去年と比べるとおよそ2か月早い流行期突入となりました。おととしも9月に入って流行期になり、インフルエンザは冬ではなくなってきているのか？厚生労働省によりますと日本では、例年12月～1月が流行シーズンです。ところが、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行以降、季節性インフルエンザの流行が過去と異なる時期になってきています。夏になぜ流行？北信総合病院の川崎医師によりますと、インフルエンザ感染は本来1年中、確認されるものなんだそうです。一般的に冬場が多いんですが今年は、首都圏で流行し夏場には行わないインフルエンザの検査をした結果、陽性反応が多く出ているのではないかと推測しています。新型コロナの感染拡大以降検査をすることも多くなってきています。改めて、基本的な感染対策。「手洗い・うがい・風邪の症状などもあればマスクをする」など徹底してほしいと呼び掛けています。