ドル円一時１４７．９６レベル、一段と円安が進行＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時147.96レベルに本日の高値を伸ばしている。クロス円も買われており、ユーロ円は172.94近辺に高値を伸ばしてきている。ポンド円は199.87近辺まで買われたあとは199.80台に高止まりしている。



ドル全般に堅調。ユーロドルはロンドン朝方に1.1684レベルまで下押しされたあと、1.17台は回復していない。ポンドドルは1.3502レベルに安値を広げてきている。米１０年債利回りは４．０４％台後半とやや低下している。欧州株は高安まちまち。



総じて米消費者物価指数待ちとなるなかで、円安の動きが目立つ格好となっている。共同通信によると「高市前経済安保相が総裁選に出馬する意向を岸田前首相に伝達」した。これが円売り反応につながっている。



USD/JPY 147.94 EUR/USD 1.1688 EUR/JPY 172.93

