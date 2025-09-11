YouTuberのヒカルが9月10日、自身のチャンネルを更新。妻である進撃のノアが、ヒカルに手料理を振る舞う様子を披露した。

今回ノアが作るのは、アレンジしたそうめんと唐揚げだ。まずノアはレシピを学びに、料理研究家であるリュウジのもとへ。作り方を教わったあと、ヒカルの自宅で実際に作っていくことに。まずは水に鶏ガラ、本だし、塩を入れ混ぜて、そうめんの出汁が完成。冷蔵庫で冷やしておく。そのあいだに、唐揚げの鶏肉に下味をつけていく。ニンニクを擦りおろし、生姜、醤油、鶏ガラなどを入れ、混ぜる。そして柴漬けやレモンをカットする。肉に片栗粉をまぶして揚げたら完成だ。素麺の上には柴漬け、オクラ、卵、納豆、めかぶを盛り付け、こちらも完成。

ヒカルは体調を崩しているようで、そんなヒカルのためにノアが手料理を用意したという。ノアは完成した料理をヒカルが寝ている寝室に運び、さっそく食べてもらうことに。ヒカルは唐揚げを食べ「うまっ」と反応。そうめんは「健康に良さそう」とどんどん食べ進め、ノアも「最近で一番食べてる」と嬉しそうな様子を見せた。

今回の動画に視聴者からは「優秀で可愛い奥さん」「ずっと可愛い」「ホノボノしてていいなぁ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）