ELSEEのメジャーデビュー曲「Wondrous」が、10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』（テレビ朝日系）のエンディング主題歌に決定した。

本アニメは、珈琲による漫画シリーズ『ワンダンス』がアニメ化された作品。自分の気持ちを上手く表現できない吃音症の高校生 小谷花木（内山昂輝）が、周りの目を気にせずダンスを追い求める同級生 湾田光莉（羊宮妃那）に惹かれ、言葉がいらない表現を求めて未経験のダンスの世界に挑む物語が展開される。

今回の起用に対し、ELSEEのAKARIは「学生の頃からダンスパフォーマンスに向き合ってきた私たちにとって、『ワンダンス』の描く世界観や主人公達の気持ちは共感出来る部分だらけで、そんな特別な作品とご一緒することが出来てとても光栄です。私たちのダンスへの情熱や想いがたくさん詰まった楽曲「Wondrous」が、ご覧になる『ワンダンス』の一人でも多くのファンの方々に届けば嬉しいです」とコメントを寄せた。

同楽曲は、Giga & TeddyLoidによる提供楽曲で、10月9日に配信リリース。楽曲配信日に先駆け、iTunes Store、Apple Music、Spotifyを対象とした配信予約がスタートしており、iTunes Storeでは応募者全員に『ELSEEメンバーからあなたへの限定メッセージボイス』、Apple MusicとSpotifyでは『Wondrousを世界最速で語る！限定動画』が特典となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）