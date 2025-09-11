浜崎あゆみが9月10日、自身のInstagramを更新。8月31日に出演した『a-nation 2025』のライブフォトと舞台裏のオフショットを大量に投稿し、夏の思い出を振り返った。

『a-nation』史上最多となる20回目の出演を果たし、豪華絢爛な演出とダンサーたちとの熱いパフォーマンスを披露して見事な大トリを飾った浜崎だが、まずは「Asia tourに切り替える前に...」と綴り、白いファーの帽子にゴールドの衣装を纏ったライブパフォーマンスの写真を投稿している。

続いて、「おまさ @masayukikamo チームの皆様、いつも沢山の瞬間を切りとって芸術作品として残して下さり有難うございます」とライブ写真を撮影するチームに感謝を綴り、ステージ全体が写るライブシーンの写真を公開。さらに花火が上がる会場全体の景色や、観客席が青いペンライトで埋め尽くされた様子など、客席側の目線からライブシーンを切り取った写真も投稿している。

次に舞台裏の様子も投稿。浜崎は「こんな欠陥だらけの出来損ないの自分をどうにかして支えて浜崎あゆみにして下さっているスタッフの皆様、一座の皆様、いつもいつも本当にありがとうございます」と、スタッフへ感謝のメッセージを綴り、ジーンズ姿でプライベート仕様のまま、スタッフと話し合っているバックステージの様子などを公開した。

最後は、avex株式会社 代表取締役会長の松浦勝人氏との笑顔の2ショット写真を投稿し、『a-nation 2025』の思い出を写真で振り返った。

コメント欄には「本当に本当に楽しかったー 可愛いショットを沢山ありがとう」「ラフな姿からステージ衣装に変わった変化がすごい！ まさに周りのスタッフの皆さんが優秀なのが伝わってくる！」「浜崎あゆみでいれるのは仲間達 みんなのおかげだよね 浜崎あゆみを続けてくれてありがとう」など、浜崎に言葉に対するリアクションなど多くが寄せられている。

（文＝本 手）