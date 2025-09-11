活発な前線により県内では9月10日から11日朝にかけて大荒れの天気となり、各地で冠水の被害が出ました。上越市の一部の地域では建物が吹き飛ばされる被害が相次ぎ、ケガ人も出ています。気象台は瞬間的に強い風が吹く「突風」が吹いたとみていて現地で調査を行いました。



「ここのお宅の屋根はないですね」



民家を超えて道路に飛ばされた屋根。さらに…。



「建物が吹き飛んでいます」





車庫は十数メートル先に飛ばされていました。〈住民〉「吹雪で見えないはわかるんだけど雨風であんだけ人生で初めてだよね」10日午後、県内には発達した雨雲がかかり続け、上越地方には午後2時から午後5時までに計5回竜巻注意情報が出されました。その時間帯の映像です。上越市は厚い雲に覆われ次第に風と雨が強まります。一方 こちらは10日午後3時すぎの魚沼市。轟音と共に風が吹き荒れ横殴りの雨が地面にたたきつけていました。住宅の屋根がはがれたという住民は…〈住民〉「竜巻じゃないかというような風だった」さらに新潟市中央区では午後5時すぎまでの1時間に40ミリの激しい雨を観測。マンホールから水が噴き出し、新潟駅前は道路が冠水。駅の中にある商業ビルでは雨漏りが発生し書籍が水浸しに…。店舗は臨時閉店となり、対応に追われていました。天気の急変から一夜明け、被害の爪痕が明らかになりました。（カメラマン）「田んぼの中に建物の一部が飛ばされています」上越市では“突風”による被害が相次ぎました。風で飛ばされた屋根や壁。さらに…（記者リポート）「こちら上越市三和地区ではあちらに建っていた二階建ての車庫が10メートル以上、突風で飛ばされ、このような状態になっています」変わり果てた車庫。所有者の男性は…〈車庫の所有者〉「ここにあるはずの車庫がなかった。残骸が車庫なんだなと理解するまで時間がかかった。ほかのお宅に迷惑かけなくてよかった」被害が集中したのが上越市三和区です。上越市のまとめによりますと、市内では午後3時現在、建物被害が36件起きていて、そのうち三和区での被害は34件にのぼっています。（リポート）「突風によって飛ばされた倉庫の屋根が道路の一部を覆っています、また突風の影響でしょうか電線がたゆんでいます」屋根を吹き飛ばすほどの風。上越市安塚では10日午後3時前、9月の観測史上最大となる20.4メートルの最大瞬間風速を観測しました。〈住民〉「あんな雨風初めてだったね。視界ほとんどゼロ。とにかく凄かった。それしか言葉出ないわね」〈住民〉「竜巻じゃないかってほんの通り道の所だけ隣の家やられてないのにその隣の家が崩壊しているとかあるんで」新潟地方気象台は、11日朝から職員を現地に派遣。「車庫がここ、これがそのまま飛んで行った」住民などから話を聞き当時の状況を調べています。Q）突風の影響であることは間違いない？〈気象台の職員〉「はい、それは間違いない。突風災害はいくつかのタイプにわかれる。どの位の風が吹いていたのか、竜巻のせいなのかダウンバーストという違うメカニズムのせいなのかこいう事を明らかにしていく」上越市の一部の地域で被害をもたらした、突風。気象台は突風や竜巻が発生するおそれがある場合は、すぐに頑丈な建物に避難するよう呼びかけています。