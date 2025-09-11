9月12日19時から放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS）2時間スペシャルにて、タイ バンコクの人気スポットでSnow Manが“超過酷ミッション”に挑戦する。

今回は、『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』出演のためにタイを訪れていたSnow Manのステージ直後を番組スタッフが突撃訪問。ご褒美の観光ロケかと思いきや、Snow Manを待ち受けていたのは過酷なミッションだった。

今回は3チームに分かれ、バンコクで話題の人気スポットに設定された数々のミッションに挑むことに。各チームに配られた一覧表には、バンコクで話題のスポットでの様々なミッションと獲得ポイントが書かれており、チーム内で相談してそのスポットを訪れ、制限時間内に一番多くのポイントを稼いだチームが優勝となる。

佐久間大介＆宮舘涼太チームは、今年8月にオープンしたばかりの『ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス』へ。日本のバラエティ番組初潜入となる新スポットで行うミッションとは。さらに、チャオプラヤー川で船に乗り、行った船上でのミッションでは「昨日のライブより声を張ってる！」という宮舘の奮闘も見どころだ。

岩本照＆目黒蓮チームは、タイ最大級の釣り堀で2ｍ超えの巨大魚釣りに挑戦。釣り糸が切れるほどの巨大魚に、岩本と目黒が全力で立ち向かう。さらに、タイ名物の“トゥクトゥク”に乗るミッションでは「楽しい！」と束の間のタイを満喫する一幕も。

渡辺翔太＆ラウールチームは、タイの超高層ビルにある“最恐アトラクション”に挑む。さらに、“タイで大ブームの塩パンを、現地の方に協力を仰いで20個完食する”というミッションでは、ラウールが「It’s free Shio pan.」と周りの人に声をかけ、完食を目指す。また、ミッションをこなすために街を歩いていると、あの“国宝級イケメン”と偶然遭遇する。

様々なミッションをクリアし、最も多くポイントを獲得するのはどのチームなのか。過酷ながらも、タイの話題スポットを全力で楽しむメンバーの姿が届けられる。

（文＝リアルサウンド編集部）