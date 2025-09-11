ILLIT、Da-iCEが『Venue101』で自分史上No.1の“青春写真”を披露！日向坂46、YURIYAN RETRIEVERも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月13日にNHK総合で『Venue101』#96が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

ILLIT 「時よ止まれ」

Da-iCE 「ノンフィクションズ」

日向坂46 「お願いバッハ！」

YURIYAN RETRIEVER 「Venus」

※アーティスト名五十音順

■ILLITとDa-iCE が『紅白』以来およそ9ヵ月ぶりのNHK共演

昨年の『NHK紅白歌合戦』で、2組続けてのパフォーマンスが話題を呼んだILLITとDa-iCE が、およそ9ヵ月ぶりのNHK共演。ILLITは、日本1stシングルから、少女のきらめきと儚さ、青春を歌ったディスコポップ「時よ止まれ」をパフォーマンス。Da-iCEは青春を過ごすすべての人の背中を押す曲「ノンフィクションズ」を披露。

今回ともに“青春ソング”を届ける2組は、メンバーそれぞれが自分史上いちばんの“青春写真”を披露。そのなかから、視聴者投票によってナンバーワン青春写真を決定する。

■卒業を発表した日向坂46河田陽菜にメンバーが最後のお願い

日向坂46の二期生・河田陽菜が、番組で披露するシングル「お願いバッハ！」の活動をもって、卒業を発表。曲のタイトルにちなみ、日向坂46メンバーから河田に卒業前“最後のお願い”。グループ内きっての癒やし系、愛されキャラで知られる河田。生放送中に、ちょっと難しい（？）お願いにも、応えきることができるのか。

■挑戦を続ける YURIYAN の今に迫る

7月 YURIYAN RETRIEVERとしてアーティストデビューしたゆりやんレトリィバァが、『Venue101』に初登場。数々の賞レースを制したお笑いだけにとどまらず、モデル、俳優、映画監督など様々なジャンルに挑戦し続けてきたゆりやん。

スタジオでは、親交の深いMCの濱家が、昨年から始めたアメリカ生活から、作詞も手掛けるアーティスト活動まで、気になる彼女の今を深堀り。今回披露する楽曲「Venus」の、本人自身が手掛けたスペシャル演出にも注目だ。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#96

09/13（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101