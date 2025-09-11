頑張った自分へのご褒美に。栗を贅沢に楽しめる「生 チョコパイ＜栗＞」が期間限定で新発売！
株式会社ロッテのロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生チョコパイ」シリーズから、「生 チョコパイ<栗>」が9月より期間限定で新発売！
【写真】断面はこんな感じ。クリーム量が通常のチョコパイの3倍以上というだけあって、クリームたっぷり
今回は、ロッテの担当者に、「生 チョコパイ<栗>」のターゲットやこだわり、工夫などについて話を聞いてみた。
■「生 チョコパイ<栗>」のおいしさの秘訣はどこに？担当者にインタビュー！
ーー「生 チョコパイ<栗>」をどんなシーンやお客様に食べてほしいと想定しているか、教えてください。
「生 チョコパイ」シリーズは、仕事(在宅ワーク中、仕事帰りなど)や家事を頑張る女性が、自分へのご褒美として、お家でおいしいスイーツを食べることを想定して商品設計を行っています。栗においては、秋の夜長のゆったりと過ごせるときに、珈琲と一緒に、1日を頑張った自分へのご褒美として食べていただければと思います。
ーー商品化にあたって、特にこだわった点を教えてください。
栗とクリームの味わいのバランスにこだわりました。生チョコパイはクリームがたっぷり入っていることが特徴のため、初見の人にはちょっと大きいと思われがちですが、実際に食べてみると水分量が多いので意外とペロッと食べられます。
今回は、栗の存在感をしっかりと出しながらも、しつこくならないように、何度もクリームとケーキのバランスにこだわりました。試作時には栗のダイスカットしたものをケーキ生地にいれてみたりといろいろとチャレンジしましたが、最終的には栗ペーストを練りこんだ栗ケーキが、たっぷりのクリームとも相性がよいと判断し、栗ケーキ・栗色のチョコと、たっぷりクリームが口の中で組み合わさったことで、滑らかでクリーミーな栗の余韻が楽しむことができるような品質となりました。
ーー「チョコパイ」と「生 チョコパイ」の違いについて、詳しく教えてください。
通常のチョコパイは常温で販売されておりますが、生 チョコパイは冷蔵販売となっております。冷蔵のため、みずみずしく、より多くの水分を含んだ品質となっており、通常チョコパイでは味わえない「ケーキのしっとり感」と「クリームのふわふわ感」を実現することができました。
またセンターに挟んでいるクリーム量は通常チョコパイの3倍以上で、本格的なデザートとしても満足していただける味わいに仕上げております。
ーー「生感」を出すために工夫した点や、苦労した点があれば、それをどうクリアしたかとあわせて教えてください。
「生」や「生感」という言葉を聞くと、とてもおいしいもの、食べてみたいといった高い期待を持たれるお客様が多いと思います。我々が目指したのは、一口食べただけで「生だ!おいしい!!」と実感してもらえるモノを作り上げることでした。
通常チョコパイ比で2倍以上の水分量を配合し、ケーキやクリームのしっとり感、ふわふわ感を付与しつつも、見た目でも通常品とは明らかに異なる「分厚さ」を実現するためにオリジナルのクリーム配合・製法を確立し、その技術を本商品に活かしております。
ーー読者の方にメッセージをお願いします！
手軽においしい、片手で食べられる本格ケーキをぜひお楽しみください。そして、<栗>は期間限定のスポット商品となっておりますので、お早めにお試しください。生チョコパイのプレーンもぜひ2つ合わせて比べてみてくださいね。
■「生 チョコパイ<栗>」を実食してみた！
たっぷり入ったホイップクリームとふんわり食感の栗ケーキ、表面を覆うチョコレートが口の中で贅沢にとろけあう。ずっしり満足感がありつつも、ペロッと完食できてしまった。頑張っている自分へのご褒美にもぴったりの「生 チョコパイ<栗>」を食べて、一足先に秋の味覚を味わってみて。
なお、9月12日(金)からは人気キャラクター「リサとガスパール」とコラボした「生チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」(想定小売価格200円前後)も発売される。パリの街角を背景にしたリサとガスパールのかわいいイラストたちが描かれたパッケージがとってもかわいいのでこちらもぜひチェックを！
商品名：生 チョコパイ＜栗＞
発売地区：全国のスーパーマーケット・ドラッグストア
内容量：1個
消費期限：5日間
価格：オープン価格(想定小売価格200円前後)
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
