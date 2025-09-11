動物たちにおいしいプレゼントです。

【写真を見る】児童たちが育てたナスをバクバク食べる！ 動物たちに愛情たっぷりのおいしいプレゼント！（山形・河北町）

河北町児童動物園にきょう、地元の子どもたちが育てた野菜が届けられ、動物たちが早速味わいました。子どもたちの思いも伝わったようです。

児童「ナスをおいしく食べてほしいです」

児童「お願いしたいことは、餌やり体験でナスを使ってほしいです」

河北町立溝延小学校では地元の「河北町児童動物園」に役立ててもらおうと、児童たちが学校の畑で野菜を育てています。

きょうは児童が畑で採れたたくさんの「なす」をもって動物園を訪れました。

今回、この特別な餌を食べたのは、人間で言うと７０歳ほどだというおばあちゃんのニホンジカ。「まざー」です。

佐藤真優アナウンサー「子どもたちがシカにあげているのは３か月間かけて育てたナスです。むしゃむしゃと美味しそうに食べています。みんなの愛情が伝わりましたか？」

マザーは、愛情たっぷりのナスをあっという間に平らげました。

■「おいしそうに食べてくれてよかった」

児童「おいしそうに食べてくれてよかった」





児童「おばあちゃんでも元気になってほしい」





児童「（ナスが）なくなちゃった」

児童「おいしく食べててよかったね～」

■ナスのおいしさは児童も確認！

実は児童たちもナスを事前に食べ、おいしさをしっかりと確かめていました。

児童「チーズとケチャップと塩コショウをかけてオーブンでチンして食べた」

児童「すっごくおいしくて、僕、本当はナス苦手なんだけど、味付けして食べるとおいしいってことが分かった」

商工観光課 動物飼育員 冨樫花栄さん「比較的普通のナスより食いつきよかった感じがする。柔らかくて、ぱさぱさしていないから。地域のかたに助けられる憩いの場所になったら」

きょう寄付されたナスは、毎週日曜日に動物園で行われるシカの餌やり体験で使われるということです。