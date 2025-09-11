　11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万4340円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては32.5円安。出来高は2753枚となっている。

　TOPIX先物期近は3133ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.76ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44340　　　　　+170　　　　2753
日経225mini 　　　　　　 44340　　　　　+160　　　 38111
TOPIX先物 　　　　　　　　3133　　　　　　+6　　　　2579
JPX日経400先物　　　　　 28160　　　　　 +40　　　　 244
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+0　　　　 124
東証REIT指数先物　　売買不成立

