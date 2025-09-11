日経225先物：11日19時＝170円高、4万4340円
11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万4340円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては32.5円安。出来高は2753枚となっている。
TOPIX先物期近は3133ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.76ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44340 +170 2753
日経225mini 44340 +160 38111
TOPIX先物 3133 +6 2579
JPX日経400先物 28160 +40 244
グロース指数先物 755 +0 124
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
