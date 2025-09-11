Snow Manがタイ各地で超過酷ミッションに挑戦！偶然にも“国宝級イケメン”と奇跡の遭遇

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSにて毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。9月12日19時からの2時間スペシャルでは、タイ・バンコクの大人気スポットでSnow Manが超過酷ミッションに挑戦する。

■『サマーソニック・バンコク 2025』出演直後のSnow Manを突撃訪問

今回のスペシャルは『それスノ』inタイ。『サマーソニック・バンコク 2025』出演のためにタイを訪れていたSnow Man。圧巻のステージを成功させた直後のメンバーたちを『それスノ』スタッフが突撃訪問する。

ご褒美の観光ロケかと思いきや、Snow Manを待ち受けていたのは過酷なミッションだった…!?

今回は3チームに分かれ、バンコクで話題の人気スポットに設定された数々のミッションに挑む。各チームに配られた一覧表には、バンコクで話題のスポットでの様々なミッションと獲得ポイントが書かれており、チーム内で相談してそのスポットを訪れる。制限時間内にいちばん多くのポイントを稼いだチームが優勝となる。

■Snow Manがタイの各地に出没

佐久間・宮舘チームは、2025年8月にオープンしたばかりの「ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス」へ。日本のバラエティ番組初潜入となる新スポットで行うミッションとは!?さらに、チャオプラヤー川で船に乗り、行った船上でのミッションでは「昨日のライブより声を張ってる！」という宮舘の奮闘は必見。

岩本・目黒チームは、タイ最大級の釣り堀で2メートル超えの巨大魚釣りに挑戦。釣り糸が切れるほどの巨大魚に、岩本と目黒が全力で立ち向かう。さらにタイ名物の“トゥクトゥク”に乗るミッションでは「楽しい！」と束の間のタイを満喫するひと幕も。

渡辺・ラウールチームは、タイの超高層ビルにある“最恐アトラクション”に挑む。さらに“タイで大ブームの塩パンを、現地の方に協力を仰いで20個完食する”というミッションでは、ラウールが「It’s free Shio pan.」と周りの人に声をかけ、完食を目指すが…。そして、ミッションをこなすために街を歩いていると、偶然にもあの“国宝級イケメン”と奇跡の遭遇。いったい誰なのか!?

様々なミッションをクリアし、最も多くポイントを獲得するのはどのチームなのか。過酷ながらも、タイの話題スポットを全力で楽しむメンバーたちに注目だ。

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

09/12（金）19:00～20:55

出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

