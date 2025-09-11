デジタルＨＤ、下期配当を見送り

デジタルホールディングス <2389> [東証Ｐ] が9月11日大引け後(19:02)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来23円としていた25年12月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日の取締役会において、本公開買付けへ賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主及び本新株予約権の所有者の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです（詳細については、本日付で別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。）。 当社は、株主の皆様への配当につきましては、持続的な企業価値向上を目的として、経営体制の強化や収益向上に必要な事業投資及び人材投資等の資金を確保しつつ、2023年12月期から次期中期経営計画期間である2024年１月～2026年12月の最終年度である2026年度12月期までの４年間は原則として、「のれん償却前親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向20％」又は「ＤＯＥ（株主資本配当率：年間配当総額÷株主資本×100 (％)）３％」のいずれか大きい金額の採用を目標としております。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける当社株式及び本新株予約権の買付け等の価格は、2025年12月期の期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、本日開催の取締役会において、2025年12月期の配当予想を修正し、同期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

