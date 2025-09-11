2025年に50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズの49作め『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）で、出演者同士の不倫疑惑があると、9月10日、「週刊文春」が報じた。

「ゴジュウユニコーンに変身する一河角乃役（いちかわすみの）を演じている、女優でグラビアアイドルの今森茉耶さんが、主人公・ゴジュウウルフの“中の人”を務めていたスタントマンで俳優の浅井宏輔さんと不倫関係にあったと報じられました。2人の関係は浅井さんの妻に知られ、事務所に報告したとしています」（芸能記者）

スーツアクターとして有名な浅井は、9月1日に番組の降板が発表された。

「番組を制作する東映は『ゴジュウウルフ役アクターに関するお知らせ』として《ご本人のご持病の悪化により、万全な状態で、長期的に役を続けることが困難な状況となりました》と発表しました。浅井さんが腰に持病を抱えているのは有名なので、事実であれば降板もやむなしでしょう。浅井さん本人もInstagramで《突然のご報告となりますが、この度、ゴジュウウルフ役を交代することとなりました》と報告しています。ただ、その直後に不倫報道があったわけですから、それとの関連を指摘する声もあがっています」（同前）

2人の“近すぎる関係”は、ファンの間でも話題になっていたようだ。

「放送開始直前の2月23日に、オリコンの公式YouTubeで配信された、メンバーのインタビュー動画がありました。そのなかで今森さんは、『スーツアクターさんの演技も間近で見ていると思いますが』という質問に対し、『めっちゃかっこいいんですよ』『本当にかっこよくて大好き。ずっと見てられる…』と熱弁するシーンがあり、『伏線回収になっている』などと、X上でささやかれているんです」（同前）

今森は宮崎県出身。中学時代からTikTokに投稿を開始し、スカウトされて2023年にグラビアデビューを果たした。同年の『ミスマガジン2023』でグランプリを獲得している。『ゴジュウジャー』は、初めてのレギュラー出演をつかんだ作品となる。

日曜の朝。テレビ朝日系で放送される戦隊シリーズやアニメなどの作品群は、まとめて「ニチアサ」と称されるが、この枠は熱心なファンが多く、Xでは不倫報道に激烈な“拒否反応”が多数書き込まれている。

《終わってる。マジで終わり。不倫は勿論ダメだし、それを文春にすっぱ抜かれる時点で危機感も無いし、それが放送期間中なのも何もかもダメ》

《ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーの不倫が本当なら、今すぐに打ち切るのが子供向けに作品を提供する側として、大人にとして、最低限の責任だと思う》

今森はまだ19歳。対して浅井は41歳と、22歳の年の差がある。

「出演者同士が番組終了後、じつは交際していましたというパターンは過去にあったのですが、放送中に不倫が報じられたのは前代未聞です。浅井さんは降板していますが、今森さんが今後、どうするのかが注目されます」（前出・芸能記者）

劇中で今森が演じる一河角乃は“港区女子”のキャラクターイメージだったというが……。