中国メディアの快科技は10日、自身がダチョウに乗って道路を走る動画をインターネット上に投稿して話題となった雲南省の32歳の男性について伝えた。

動画には、男性を背中に乗せて道路を飛ぶような速さで走る1羽のダチョウが映っている。

男性によると、男性のファームには数百羽、多い時には千羽を超える数のダチョウがいて、男性は20代の頃からダチョウに乗っているという。ダチョウは道路に出る前に厳しい訓練を受けている。例えば、走っているダチョウを止まらせたい時は、笛を長く吹くという。

ダチョウは時速70〜80キロで走ることができ、男性によると「電動車よりも速い」。ネット上で多くの人が関心を寄せた「航続距離」については、「人を乗せない場合は連続3〜4時間は問題ない。人を乗せても1〜2時間走れる」という。

男性は、ダチョウで公道を走るのは交通ルール違反であることを承知していて、毎回の動画撮影は「とても安全な状況下で」行うという。

記事は、ダチョウは攻撃的な鳥ではないが、恐怖を感じるなど特定の状況下では人をかむこともあるとし、「専門家でない人は、この男性の行動をまねしないで」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）