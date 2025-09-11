150種スポーツ＆健康管理。大画面Xiaomiウォッチが1万円切り！ #Amazonセール
本日2025年9月11日は、150種類以上のスポーツモードを搭載し、健康管理もスポーツもこれ1本でOKな、進化したXiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Redmi Watch 4」がお得に登場しています。
表示領域26%アップ。進化したXiaomiのスマートウォッチ「Redmi Watch 4」が33％オフの大特価！
Xiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Redmi Watch 4」は、表示領域が26%広がった明るいディスプレイと、最大20日間持つロングバッテリーが魅力。健康管理もスポーツもまるごとカバーしてくれるアイテムが33％オフの大特価で販売中です。
Xiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Redmi Watch 4」は、前モデルから表示領域が26%拡大。60Hzの高リフレッシュレートと600nitの最大輝度に対応し、スクロールや通知確認が滑らかで、直射日光下でも見やすいのが特徴です。
また、1.97インチの大画面有機ELディスプレイを採用。ウォッチフェイスもより鮮明に表示されます。
本体は堅牢で信頼性の高いアルミニウム合金製フレームで高級感がありつつ、わずか約31.5gの軽量設計。24時間身につけても気にならない点も嬉しいポイントです。
最大20日間のバッテリー持続時間を実現
「Redmi Watch 4」は、長時間使用のために最適化された大容量バッテリーと電力効率の高いチップを搭載し、標準使用モードで最大20日間のバッテリー持続時間を実現しています。
さらに、ロングバッテリーモードでは最長30日間、常時オンモードで約10日間の連続使用が可能。ポータブルマグネット充電により、簡単なタッチで安心して充電できるのも魅力です。
150種類以上のスポーツモードを搭載し、健康管理もスポーツもこれ1本でOK
「Redmi Watch 4」は150種類以上のスポーツモードを搭載し、ランニングや水泳、ヨガなど幅広いアクティビティを自動で記録。心拍数、血中酸素レベル、睡眠などの健康データも高精度にトラッキングしてくれます
また、Bluetooth通話機能や5ATM防水にも対応しており、アウトドアや雨の日でも安心。スマホの通知確認や音楽操作も手元で完結します。
「Redmi Watch 4」は、見やすい大画面・20日間バッテリー・多彩なヘルスケア機能を備えたスマートウォッチ。日常生活からワークアウト、アウトドアまで幅広く活躍してくれる1本です。
