Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月11日は、150種類以上のスポーツモードを搭載し、健康管理もスポーツもこれ1本でOKな、進化したXiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Redmi Watch 4」がお得に登場しています。

シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 4 1.97インチ超大型ディスプレイ 20日間のバッテリー持続時間 Bluetooth 通話対応 150種類スポーツモード 回転式クラウン Alexa対応 GPS内蔵 オブシディアンブラック 7,980円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

表示領域26%アップ。進化したXiaomiのスマートウォッチ「Redmi Watch 4」が33％オフの大特価！

Xiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Redmi Watch 4」は、表示領域が26%広がった明るいディスプレイと、最大20日間持つロングバッテリーが魅力。健康管理もスポーツもまるごとカバーしてくれるアイテムが33％オフの大特価で販売中です。

Xiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Redmi Watch 4」は、前モデルから表示領域が26%拡大。60Hzの高リフレッシュレートと600nitの最大輝度に対応し、スクロールや通知確認が滑らかで、直射日光下でも見やすいのが特徴です。

また、1.97インチの大画面有機ELディスプレイを採用。ウォッチフェイスもより鮮明に表示されます。

本体は堅牢で信頼性の高いアルミニウム合金製フレームで高級感がありつつ、わずか約31.5gの軽量設計。24時間身につけても気にならない点も嬉しいポイントです。

最大20日間のバッテリー持続時間を実現

「Redmi Watch 4」は、長時間使用のために最適化された大容量バッテリーと電力効率の高いチップを搭載し、標準使用モードで最大20日間のバッテリー持続時間を実現しています。

さらに、ロングバッテリーモードでは最長30日間、常時オンモードで約10日間の連続使用が可能。ポータブルマグネット充電により、簡単なタッチで安心して充電できるのも魅力です。

150種類以上のスポーツモードを搭載し、健康管理もスポーツもこれ1本でOK

「Redmi Watch 4」は150種類以上のスポーツモードを搭載し、ランニングや水泳、ヨガなど幅広いアクティビティを自動で記録。心拍数、血中酸素レベル、睡眠などの健康データも高精度にトラッキングしてくれます

また、Bluetooth通話機能や5ATM防水にも対応しており、アウトドアや雨の日でも安心。スマホの通知確認や音楽操作も手元で完結します。

「Redmi Watch 4」は、見やすい大画面・20日間バッテリー・多彩なヘルスケア機能を備えたスマートウォッチ。日常生活からワークアウト、アウトドアまで幅広く活躍してくれる1本です。

なお、上記の表示価格は2025年9月11日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

