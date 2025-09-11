こいつは「強い」ぞ。

先日のイベントで発表されたiPhone 17シリーズ。その特徴はこちらの記事でまとめていますが、発売を前にして早くもベンチマークが届き始めました。

性能、気になりますよね？ チェックしていきましょうか！

GeekBench Browserでのベンチマーク結果によると…

■iPhone 17（iPhone18,3）／A19／RAM 8GB シングルコア：3,608／マルチコア：8,810／Metal：37,014 ー ■iPhone Air（iPhone18,4）／A19 Pro／RAM 12GB シングルコア：3,736／マルチコア：9,737／Metal：37,743 ー ■iPhone 17 Pro（iPhone18,1）／A19 Pro／RAM 12GB シングルコア：3,781／マルチコア：9,553／Metal：44,342 ー ■iPhone 17 Pro Max（iPhone18,2）／A19 Pro／RAM 12GB シングルコア：3,895／マルチコア：9,746／Metal：45,657

となっています。

まだベンチマークをしている端末数が少ないので、あくまでも参考値です。

その上で比較しますと、一番よいスコアを出したiPhone 17 Proは、シングルコアでM4のMacBook Airを超え、マルチコアの性能、Metalのグラフィック性能は、M2のMacBook Airをわずかに超えています。

A19 Pro、バケモノすぎんか？

2年落ちとはいえ僕の愛機（M2のMacBook Air）より速いし、メモリも多くなっちゃって…。20万円近くするのも納得だわ、こりゃ。

Source: GeekBench Browser