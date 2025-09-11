GACKT ËÌÀî·Ê»Ò¤È¤Î¡È¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£¡¼¡É¤Ë¶²ÉÝ¡Ä¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÉÝ¤¹¤®¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¼ç±é¡¢¡Ú¥¢¥Ê¥¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Û¤ò´Ñ»Ï¤á¤¿¡£ËÁÆ¬¤«¤éÉÔ²º¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¤¤ë¡Ä¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅþÃå¡×¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×¤ò¸«¤¿ÏÃ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°§»¢¤ò½ª¤¨¡¢¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê°ìÂ©Ãå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¡£¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡½¡½¡¢¡ØGACKT¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ØåºÎï¤ÊÊ¸»ú¤À¤Ê¡£Ã¯¤À¤í¡©¡Ù¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄù¤á¤Î°ì¸À¡¢¡Ø¤É¤¦¤¾¡¢¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È³ç¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ø¤ªÎé¤Î¼ê»æ¤«¤¡¡Ä¡Ù¤ÈÆÈ¤ê¸À¤¬Ï³¤ì¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¡ØËÌÀî·Ê»Ò¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÊÉ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¿¥é¥¤¥È¤¬Íî¤Á¤¿¡£¡Ø¡Ä¡Ä¤³¤ï¤Ã¡ª¡ª¡Ù»×¤ï¤º¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¡Ú¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£¡¼¡Û¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤Ê¡©¡Ú¤Ò¤È¤ê¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥Û¥é¡¼¡Û¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¡£ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ªÎé¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ò¤È¤ê¶²ÉÝ¤Ë¶±¤¨¤ëÄ«¤«¤é¤Î»£±Æ¡£¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ä¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶öÁ³¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤ÏÇ½ÎÏ¼Ô¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÂ¿Ë»¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¼ê½ñ¤¤Î¤ª¼ê»æ¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤óÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£