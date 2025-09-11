東海豪雨からきょうで25年。このタイミングで改めて備えを見直しましょう。

【東海豪雨から25年】

ハザードマップは皆さんがお住まいの市町村から出されています。ホームページでも確認することができるので、ぜひ家族みんなで話しましょう。



水害を引き起こす氾濫には２種類あります。川の水があふれて流れ込む「外水氾濫」と、大雨に対して排水しきれなくなった水が街にあふれる「内水氾濫」です。

東海豪雨では、外水氾濫と内水氾濫がともに起きました。これらのリスクを知るために、名古屋市は去年、無料の防災アプリをリニューアルしました。



まずは外水氾濫。名古屋市は市内に大きな川がいくつか流れてますが、やっぱり川沿いというのは赤くなっています。5mの浸水を超えるところもあるんですね。特に注目はメッシュが入っている地域。

ここは、あふれた水の勢いで家屋が倒壊する恐れがあるエリアです。そのため垂直避難、つまり2階に避難するなど在宅避難ではなく、とにかくこのエリアの外に避難することが大事です。

続いて、内水氾濫を見てみましょう。名古屋市内は川から離れた地域でも、ハザードマップに色がついてます。名古屋市内どこでも内水氾濫のおそれがあることがわかります。

名古屋を水害から守る“地下神殿”のような新施設

もちろんこの25年で対策も進みました。名古屋市は、雨水を地下深くに貯められる施設を増やしています。そして今年、名古屋駅周辺に降った雨水を排出する“地下神殿”のような施設も完成しました。市内全域で1時間63ミリの雨での浸水を解消し、100ミリの雨が降っても床上浸水しないよう、整備を進めているということです。



甚大な被害は避けられるようになるのかもしれませんが、リスクがゼロになるわけではありません。ハザードマップなどで身の回りのリスクや、備えを再確認しておきましょう。