競馬に掛けられるメガヨット「アマデア」/National Maritime Services/Fraser Yachts

（ＣＮＮ）周囲の風景と一体化した「インフィニティープール」に８部屋の特等室、サウナ、ヘリパッドを完備した全長約１０６メートルのメガヨットが売りに――。米政府がロシア人富豪から差し押さえた豪華ヨットが競売に掛けられる。

ヨット「アマデア」は３年前、米司法省の特別チームがフィジー沿岸で実施した作戦で差し押さえられた。この作戦はウクライナ侵攻を受けロシアのプーチン大統領へ圧力をかける目的で、米国の制裁リストに載るロシア人を対象に行われた。

ヨットの評価額は一時３億５０００万ドル（現在のレートで約５１７億円）に上ったが、正当な所有者をめぐる激しい法的な争いが何年も続いた今となっては、大幅な割安価格で売却される可能性が高い。

アマデアは司法省の特別チームが２０２２年の結成後に差し押さえたメガヨットや航空機、豪華物件の一つ。その多くはいまだ法的に宙に浮いた状態にある。

裁判所の判事は今年、船の所有権が米政府にあるとの判断を下した。米政府はこの船をナショナル・マリタイム・サービスがヨット仲介会社フレーザー・ヨッツと共同で開催する競売にかけており、最高入札者に売却される見通しだ。

競売は非公開で行われ、締め切りは１０日。競売に参加する入札者は１０００万ドルの供託金を払う必要がある。

１７年に建造されたアマデアは六つの甲板を備え、大理石の暖炉やピアノが置かれた大広間、ジム、医療施設、プライベートシネマ、ロブスターの水槽を完備する。米政府は２２年、ヨットの価値を２億３０００万ドルと査定。現在はサンディエゴに係留されている。

アリズトン・アドバイザリー・アンド・インテリジェンスの調査員によると、これほどの規模の船を買える超富裕層は世界でも５０〜１００人程度にとどまるという。同社の試算では、アマデアの現在の価値は８０００万〜１億２０００万ドル。

価格に影響を与えかねない要因の一つが、船を巡って続く訴訟と、船の所有権を主張するロシア人の動きだ。

米検察当局は差し押さえの際、このヨットは金鉱事業で財をなしたロシア人富豪スレイマン・ケリモフ氏の所有物であり、ケリモフ氏が米国の銀行システムを利用して費用を賄おうとした点が制裁違反に当たると主張した。

エネルギー企業ロスネフチのトップを務めた経歴を持つ別のロシア人、エドゥアルド・フダイナトフ氏とミレマリン・インベストメンツ社も、このスーパーヨットの所有権を主張している。

米ニューヨークの裁判所の判事は今年３月、この船の権利は米政府に帰属するとの判断を下した。その理由として、「請求人（フダイナトフ氏ら）はアマデアの名義上の所有者にすぎず、実際には別の人物のために権利を保持しているにすぎないと結論付ける十分な根拠がある。従って第２巡回区控訴裁判所の判例に基づき、差し押さえに異議を唱える原告適格を欠いている」と判示。また「記録上の証拠の優越性」から、「スレイマン・ケリモフ氏の家族」がヨットを所有していることが示されているとも指摘した。