相次ぐ霊感商法被害で東京地裁から解散命令が出された世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体「世界平和女性連合（ＷＦＷＰ）」が、４月に相模原市役所周辺で開かれた「第５２回市民桜まつり」にブース出展していたことが１１日までに分かった。

市によると、同団体は４月６日、桜まつり会場の一つである市体育館前でエチオピアに関するパネル展示や活動紹介、民芸品の販売を実施。同団体本部は同日の活動について「ＷＦＷＰは信仰を基盤とした組織だが、布教やそのための募金活動は行っていない」と回答した。

桜まつりは市が事務局を務める実行委員会が主催し、２日間で約５０万人が来場した。２９９団体が参加したブース出展は、市内での活動実績や宗教活動を目的としないといった参加資格に照らして市が審査した上で実行委が承認。市は「提出書類上の問題はなく、教団の関連団体という認識もなかった」と説明し、「解散命令が出ている教団そのものなら話は別だが、その関連団体ということをもって参加を拒むのは現段階では難しい」としている。同団体は１５〜１７年度も出展したという。

全国霊感商法対策弁護士連絡会の吉田正穂弁護士は、同団体を教団の「ダミー団体」として自治体に施設使用を許可しないよう求めた連絡会声明を巡る東京高裁判決を挙げ「教団と同団体の関連性は裁判所が認定しており、教団とほぼ一体の団体がまつりに関わることが良くないのは明らか」と指摘。同団体を出展可能とする判断は「行政がお墨付きを与えることになる」と警鐘を鳴らしている。