¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ËàÌµºöá¤Ê´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ë³å¡Ö¾®±à¤¯¤ó¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡×
¡¡¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤ÇÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í¡¦Àô¸ý¤È¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¹Åç¡¦¾®±à¤Ø¤ÎàÌµºö¤Ö¤êá¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï¹Åç¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¡Ê£¹Æü¡Ë¤Ë¾®±à¤Ë£³°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¸Í¶¿¤Ë¡Ö£Ö£¹»þÂå¤Ê¤éÈ³¶â¡×¤È¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°Æü¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ¤âÆ±ÍÍ¤Ë£±°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢£±£±Æü¤Ë¤ÏÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç»³ºê¤«¤éÀèÀ©¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Öºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê£²°Ì¡¢£³°Ì¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤è¡£¸Í¶¿¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®±à¤¯¤ó¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¤±¤ÉºòÆü¤Î¿¹ÅÄ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´ßÅÄ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«³Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È£±£°Æü¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿´ßÅÄ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤À¤±¤É¤³¤¦¤·¤¿Ãç´Ö°Õ¼±¡¢å«¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ï¤±¤µ¡×¤ÈÌ£Êý¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£±£°Æü¤ËÂåÂÇ¤Ç·è¾¡µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖºäËÜ¤¬ÂåÂÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤ä¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£