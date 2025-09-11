市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす12日からの天気のポイントです。

小野：

12日朝9時の予想天気図 です。

小野：

前線は遠ざかりますが、大気の状態は不安定なままです。そして、次の前線が大陸にあります。次第に石川県内に近付き、3連休の天気に影響します。





気象台の週間予報です。

小野：

あす12日、あさって13日は雲が多く、12日は雷を伴って激しく降る所があるでしょう。3連休の真ん中、14日・日曜日は大きい雨のマークです。降り方が強まる可能性があります。16日・火曜日は、晴れ間が戻るでしょう。12・13日の最高気温は34度と、かなり高いでしょう。



11日に発表された気象台の1か月予報です。

小野：

10月10日までの傾向です。気温は、この先も平年より高いでしょう。雨量はほぼ平年並み、日照時間は平年並みか多いでしょう。



市川：

3連休は、お出かけ先の天気の急変にも気をつけたいですね。