SHIHO、ショーパンから美脚スラリ「真っ直ぐで綺麗」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/09/11】モデルのSHIHOが10日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿を披露し、反響を呼んでいる。
SHIHOは、韓国のソンスにオープンした「マッチョステーキ」で撮影した写真を公開。紺色のパーカー、白のショートパンツを着用し、美しい脚をのぞかせた。
この投稿にファンからは「真っ直ぐで綺麗」「スタイル抜群」「美脚すぎる」「憧れ」「セクシー」といった反響が多数寄せられている。（modelpress編集部）
