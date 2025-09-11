Snow Man、タイの各地に出没 “国宝級イケメン”と奇跡の遭遇も【それSnow Manにやらせて下さい】
【モデルプレス＝2025/09/11】9月12日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる7時〜8時55分※レギュラー放送は毎週金曜よる8時〜8時55分）は、タイ・バンコクの人気スポットでSnow Manが過酷ミッションに挑戦する。
今回のスペシャルは「それスノ」inタイ。「サマーソニック・バンコク 2025」出演のためにタイを訪れていたSnow Man。圧巻のステージを成功させた直後のメンバーたちを「それスノ」スタッフが突撃訪問。ご褒美の観光ロケかと思いきや、Snow Manを待ち受けていたのは過酷なミッションだった。
今回は3チームに分かれ、バンコクで話題の人気スポットに設定された数々のミッションに挑む。各チームに配られた一覧表には、バンコクで話題のスポットでのさまざまなミッションと獲得ポイントが書かれており、チーム内で相談してそのスポットを訪れる。制限時間内に一番多くのポイントを稼いだチームが優勝となる。
佐久間大介・宮舘涼太チームは、2025年8月にオープンしたばかりの「ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス」へ。日本のバラエティ番組初潜入となる新スポットで行うミッションとは。さらに、チャオプラヤー川で船に乗り、行った船上でのミッションでは「昨日のライブより声を張ってる！」という宮舘の奮闘も見どころだ。
岩本照・目黒蓮チームは、タイ最大級の釣り堀で2ｍ超えの巨大魚釣りに挑戦。釣り糸が切れるほどの巨大魚に、岩本と目黒が全力で立ち向かう。さらにタイ名物の“トゥクトゥク”に乗るミッションでは「楽しい！」と束の間のタイを満喫する一幕も。
渡辺翔太・ラウールチームは、タイの超高層ビルにある“最恐アトラクション”に挑む。さらに“タイでブームの塩パンを、現地の方に協力を仰いで20個完食する”というミッションでは、ラウールが「It’s free Shio pan.」と周りの人に声をかけ、完食を目指すが…。そして、ミッションをこなすために街を歩いていると、偶然にもあの“国宝級イケメン”と奇跡の遭遇。一体誰なのか。（modelpress編集部）
