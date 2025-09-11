近藤千尋「姉妹で春巻き作り」長女＆次女の写真公開 手作り春巻きに「愛おしすぎる」「可愛いが渋滞」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】モデルの近藤千尋が9月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘たちが作った手作り春巻きを公開し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋、料理手伝う長女＆次女の姿
近藤は「姉妹で春巻き作り」とつづり、長女と次女が春巻きを作る様子と完成した春巻きの写真を公開。「太かったり細かったり 美味しいね笑」と愛情たっぷりにつづっている。
この投稿に、ファンからは「癒やされる」「娘ちゃん愛おしすぎる」「可愛いが渋滞」「尊い」「美味しそうですね」といったコメントが寄せられている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
