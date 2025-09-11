「横山万博」開演30分後ろ倒しに変更 SUPER EIGHT横山裕・WEST.メンバー大雨の影響で到着に遅れ
【モデルプレス＝2025/09/11】9月11日19時より「大阪・関西万博」EXPO アリーナ「Matsuri」にて開演予定だったSUPER EIGHT横山裕の主催イベント「横山万博」の開演時間が30分遅れることがわかった。同日、なにわ男子公式YouTubeチャンネルの「緊急直前生配信」にて明らかとなった。
【写真】横山裕「大阪・関西万博」徹底解剖
同イベントは、横山を愛してやまないSTARTO ENTERTAINMENTの関西出身アーティストたちによる一夜限りのスペシャルイベント。しかし同日午後、東京都と神奈川県に記録的短時間大雨が観測され、東海道新幹線一部区間の運転見合わせや羽田空港の一部の便に遅れや欠航が発生している状況となってしまった。
「緊急直前生配信」には出演予定のメンバーのうち、なにわ男子の藤原丈一郎・大橋和也、Aぇ! groupの小島健・佐野晶哉の4人のみが出席する状態でスタート。横山とWEST.の桐山照史、濱田崇裕（※「濱」は正しくは旧字体）、小瀧望の4人は「交通のアクセスが乱れていてまだ来ていません」と藤原から伝え、4人で深々と謝罪していた。配信終盤にはWEST.の3人が到着し、残るは横山の到着を待つ形となっていた。（modelpress編集部）
◆「横山万博」19時30分開演に変更
