福岡と佐賀の12日の天気のポイントは「大気不安定続く」です。晴れ間もありますが、引き続き秋雨前線の影響で天気の急変に注意が必要です。



11日の九州北部は晴れ間もありましたが、秋雨前線の影響で不安定な天気が続きました。日中の最高気温は33℃前後でした。



変わって、こちらをご覧ください。北九州市門司区の白野江植物公園に咲いているのは、秋の訪れを感じさせるヒガンバナです。くるんとした白やピンクの花びらがとてもきれいですね。個体によって花びらの大きさや色が微妙に異なるのが見どころの一つとなっています。





園内にはヒガンバナの仲間を合わせると全部で7種類、およそ3万5000株が植えられています。来週ごろから赤や黄色など色とりどりのヒガンバナが咲き始めるということです。ヒガンバナは9月末まで見ることができます。これからの天気です。11日夜も前線の影響で雲が広がりやすく、雨や雷雨のところがありそうです。12日は朝晩を中心に晴れ間が出ますが、日中は大気の状態が不安定で雨や雷雨の所がありそうです。日中の最高気温は31℃前後で、11日よりやや低い予想です。続いて週間予報です。土曜日以降は再び、前線や湿った空気の影響で大気の不安定な状態が続くため、 曇りや雨の天気が続くでしょう。日中の最高気温は33℃前後で、残暑が厳しい見込みです。引き続き、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を徹底しましょう。