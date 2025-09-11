「LE SSERAFIM」宮脇咲良がドジャースタジアムに登場 ユニフォームショットに「似合うなぁ」「日本の宝」
「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良が、11日までにインスタグラムを更新。ドジャースタジアムで撮影したソロショットに「かわいい」と反響が集まっている。
宮脇は「とても素敵な試合を観させて頂き、海外で頑張っている皆さんの姿をみて、沢山の勇気を頂きました！」とつづり、ドジャースタジアムで撮影したソロショットを多数公開。ドジャースのユニフォームを羽織った宮脇がグランドでポーズを決めたり、スタンドで微笑んだりする様子が収められており、どのカットも女神のようにかわいい。
コメント欄にはファンから「似合うなぁ」「日本の宝」「黒髪にユニフォームかわいい〜」など、絶賛の声が集まっている。
■宮脇咲良（みやわき さくら）
1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。オーディションを経て2011年11月にHKT48メンバーとしてデビュー。2018年8月には、日韓合同ガールズアイドルグループ、IZ*ONEメンバーに選出される。2021年4月にIZ*ONEとしての活動を終了すると、同年6月にはHKT48を卒業。2022年4月からはLE SSERAFIMのメンバーとして活躍している。
引用：「宮脇咲良」インスタグラム（@39saku_chan）
