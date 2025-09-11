¡Ø¥é¥Ó¡ß¥é¥Ó¡Ù15Ç¯¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤Ø¡ª ºÇ½ª¾ÏÀ©ºî¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤¬½éÆü¤Ç100¡óÃ£À®
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü¤«¤é10·î24Æü¤Þ¤ÇCAMPFIRE¤Ç¡Ø¥é¥Ó¡ß¥é¥Ó¡ÙºÇ½ª¾ÏÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢2025Ç¯9·î25Æü¤«¤é28Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¡ÊTGS¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ó¡ß¥é¥Ó¡Ù¡Ø¤¨¤Ô¤½¡¼¤É2¡¦3¡Ù¡Ø³°ÅÁ Witch¡Çs Cat¡Ù¤ÎÌ¤´°¤ÎÊª¸ì¤ò´°·ë¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤À¡£¾®Àâ²È´îÂ¿»³Ï²Ì¡¤ÎÉ®¤Ç²áµîºî¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢ºÇ½ª¾Ï¤ò¥²¡¼¥à¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡£TGS¤Ç¤Ï¿·µ¬¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥Ö¡¼¥¹¤Ë²áµîºîÉÊ¤Î»îÍ·Âæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
15Ç¯¤«¤±¤ÆËÂ¤¤¤Ç¤¤¿À¤³¦¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤Î·Ð°Þ¡£¤Þ¤º¤Ï²áµîºî¤ò¾®Àâ¤È¤·¤Æ·¡¤ê²¼¤²¡¢»Ù±ç¼¡Âè¤Ç¾®Àâ¥Ù¡¼¥¹¤Î´°Á´¿·ºî¥²¡¼¥à³«È¯¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
All or NothingÊý¼°¤À¤¬¡¢ÌÜÉ¸Ì¤Ã£À®¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢À½ºî¹©Äø¤òºÙÊ¬²½¤·ÃÊ³¬Åª¤ËÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø³«½éÆü¤Ç¤¹¤Ç¤Ë100¡óÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Í¥¯¥¹¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥é¥Ó¡ß¥é¥Ó¡Ã¥¯¥é¥Õ¥¡¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.silverstar.co.jp/02products/rabi_cf
¿·µ¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿TGS½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²áµîºîÉÊ¤Î»îÍ·¤¬²ÄÇ½¤À¡£»îÍ·¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025³µÍ×¡§
¼çºÅ: °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡ÊCESA¡Ë
²ñ´ü: 2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á28Æü¡ÊÆü¡Ë
Æü»þ: ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤ 9·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á17:00 / °ìÈÌ¸ø³«Æü 9·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:30¡Á17:00¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë9:30¡Á16:30
¾ì½ê: ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¾®´ÖÈÖ¹æ: °ìÈÌÅ¸¼¨ (06-N11)
½ÐÅ¸ÆâÍÆ: ¥é¥Ó¡ß¥é¥Ó»îÍ·Å¸¼¨¡¢¶äÀ±¾´ý10¥Ç¥âÅ¸¼¨
(¼¹É®¼Ô: ¥¬¥¸¥§ÄÌ¥²¡¼¥àÈÉ)