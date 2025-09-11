Snow Man、タイ・バンコクの人気スポットで過酷ミッション 渡辺翔太＆ラウールは最恐アトラクション挑戦
9人組グループ・Snow Manが出演する12日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』は午後7時からの2時間スペシャルで、タイ・バンコクの大人気スポットでSnow Manが超過酷ミッションに挑戦する様子を届ける。
【写真】バンコクの人気スポットでミッションに挑むSnow Man
「サマーソニック・バンコク 2025」出演のためにタイを訪れていたSnow Man。圧巻のステージを成功させた直後のメンバーたちを『それスノ』スタッフが突撃訪問。ごほうびの観光ロケかと思いきや、Snow Manを待ち受けていたのは過酷なミッションだった…（!?）
今回は3チームに分かれ、バンコクで話題の人気スポットに設定された数々のミッションに挑む。各チームに配られた一覧表には、バンコクで話題のスポットでのさまざまなミッションと獲得ポイントが書かれており、チーム内で相談してそのスポットを訪れる。制限時間内に一番多くのポイントを稼いだチームが優勝となる。
佐久間大介・宮舘涼太チームは、今年8月にオープンしたばかりの「ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス」へ。日本のバラエティー番組初潜入となる新スポットで行うミッションとは（!?）さらに、チャオプラヤー川で船に乗り、行った船上でのミッションでは「昨日のライブより声を張ってる！」という宮舘の奮闘に注目だ。
岩本照・目黒蓮チームは、タイ最大級の釣り堀で2メートル超えの巨大魚釣りに挑戦。 釣り糸が切れるほどの巨大魚に、岩本と目黒が全力で立ち向かう。さらにタイ名物の“トゥクトゥク”に乗るミッションでは「楽しい！」と束の間のタイを満喫する一幕も。
渡辺翔太・ラウールチームは、タイの超高層ビルにある“最恐アトラクション”に挑む。さらに“タイで大ブームの塩パンを、現地の方に協力を仰いで20個完食する”というミッションでは、ラウールが「It’s free Shio pan.」と周りの人に声をかけ、完食を目指すが…。そして、ミッションをこなすために街を歩いていると、偶然にもあの“国宝級イケメン”と奇跡的に遭遇する。
さまざまなミッションをクリアし、最も多くポイントを獲得するのはどのチームなのか。過酷ながらも、タイの話題スポットを全力で楽しむメンバーの姿が見どころとなる。
【写真】バンコクの人気スポットでミッションに挑むSnow Man
「サマーソニック・バンコク 2025」出演のためにタイを訪れていたSnow Man。圧巻のステージを成功させた直後のメンバーたちを『それスノ』スタッフが突撃訪問。ごほうびの観光ロケかと思いきや、Snow Manを待ち受けていたのは過酷なミッションだった…（!?）
佐久間大介・宮舘涼太チームは、今年8月にオープンしたばかりの「ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス」へ。日本のバラエティー番組初潜入となる新スポットで行うミッションとは（!?）さらに、チャオプラヤー川で船に乗り、行った船上でのミッションでは「昨日のライブより声を張ってる！」という宮舘の奮闘に注目だ。
岩本照・目黒蓮チームは、タイ最大級の釣り堀で2メートル超えの巨大魚釣りに挑戦。 釣り糸が切れるほどの巨大魚に、岩本と目黒が全力で立ち向かう。さらにタイ名物の“トゥクトゥク”に乗るミッションでは「楽しい！」と束の間のタイを満喫する一幕も。
渡辺翔太・ラウールチームは、タイの超高層ビルにある“最恐アトラクション”に挑む。さらに“タイで大ブームの塩パンを、現地の方に協力を仰いで20個完食する”というミッションでは、ラウールが「It’s free Shio pan.」と周りの人に声をかけ、完食を目指すが…。そして、ミッションをこなすために街を歩いていると、偶然にもあの“国宝級イケメン”と奇跡的に遭遇する。
さまざまなミッションをクリアし、最も多くポイントを獲得するのはどのチームなのか。過酷ながらも、タイの話題スポットを全力で楽しむメンバーの姿が見どころとなる。