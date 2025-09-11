日向坂46・河田陽菜に“卒業前の最後のお願い” ILLIT、Da-iCE、YURIYAN RETRIEVERも登場 NHK『Venue101』9月13日放送
NHKの音楽番組『Venue101』が、13日午後11時よりNHK総合で生放送される。今回の放送には、ILLIT、Da-iCE、日向坂46、YURIYAN RETRIEVERの4組が出演し、それぞれが楽曲披露とトークを繰り広げる。
ILLITとDa-iCEは、昨年の『紅白歌合戦』で続けてパフォーマンスを披露して以来、およそ9ヶ月ぶりのNHKでの共演。番組では両グループのメンバーが、自分史上最高の“青春写真”をスタジオで紹介し、視聴者投票によってナンバーワンの青春写真が決定される企画が展開される。
ILLITは、日本デビューシングルより、少女のきらめきと儚さを歌ったディスコポップナンバー「時よ止まれ」を披露。Da-iCEは、青春を過ごすすべての人の背中を押す楽曲「ノンフィクションズ」をパフォーマンスする。
日向坂46からは、新曲「お願いバッハ！」の活動をもって卒業を発表している二期生・河田陽菜が登場。番組では、楽曲タイトルにちなんで、メンバーから河田に“卒業前の最後のお願い”が行われる。癒やし系・愛されキャラとして知られる河田が、生放送中に難題ともいえるお願いにどう応えるのかに注目が集まる。
また、ゆりやんレトリィバァは、YURIYAN RETRIEVERとしてアーティストデビュー後、番組に初登場。スタジオでは、MCのかまいたち・濱家隆一との親交をもとに、アメリカ生活やアーティスト活動についてトークを展開。自身が作詞を手がけた楽曲「Venus」を披露し、演出も本人が担当する。
番組は、MCの濱家と生田絵梨花を中心に、生放送ならではの臨場感で進行。NHKプラスでの同時配信と1週間の見逃し配信も実施され、番組公式SNSでは視聴者参加型のコンテンツも展開される予定となっている。
■放送予定
9月13日（土）後11:00〜後11:30 ＜NHK総合・生放送＞
※NHKプラスで同時配信・1週間見逃し配信あり
出演・曲目
ILLIT「時よ止まれ」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
日向坂46「お願いバッハ！」
YURIYAN RETRIEVER「Venus」
