東京都は、きょう（11日）午後2時31分、東京・世田谷区にある谷沢川矢川橋に、午後3時28分、品川区にある立会川立会川橋付近に、それぞれ氾濫発生情報を発表していましたが、谷沢川は午後5時40分に、立会川は午後6時に、氾濫の恐れがなくなったとして、氾濫発生情報を解除しました。

また都は午後2時39分、世田谷区にある丸子川滝ノ橋に、午後3時14分、大田区にある呑川池上に、午後3時9分、練馬区にある白子川三ツ橋に、午後3時16分、練馬区にある白子川松殿橋に、午後3時22分、練馬区にある白子川子安橋に、それぞれ氾濫危険情報を発表していましたが、白子川は3地点とも午後5時30分に、丸子川と呑川は午後5時40分に、氾濫の恐れがなくなったとして氾濫危険情報を解除しました。

さらに気象庁と都は、午後2時45分、目黒区にある目黒川青葉台に、午後3時10分、練馬区にある石神井川稲荷橋に、それぞれ氾濫危険情報を共同で発表していましたが、目黒川は午後5時55分に、石神井川は午後6時5分に、氾濫の恐れがなくなったとして、氾濫危険情報を解除しました。