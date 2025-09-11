俳優の山田裕貴（34）が11日に都内で行われた、映画「ベートーヴェン捏造」（監督関和亮、12日公開）の公開記念前夜祭に出席。元プロ野球選手の父・和利さんの死去を先月16日に発表して以降、初の公の場となった。

ストライプのシックなスーツで登場。「コンサートに行くなら」をテーマに決めたという。

作家・かげはら史帆の歴史ノンフィクションの傑作「ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく」を基に映画化した同作。バカリズムが脚本を担当し、19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫る。

山田は、天才音楽家・ベートーヴェンへの愛が重すぎる忠実な秘書で主人公のシンドラーを演じる。バカリズムらしい面白さが散りばめられていたといい、「バカリズムさんのおかげでトイツ人になれました」と笑った。

ヨーロッパには行かず、LEDスタジオで全編撮影。スタジオが狭いため、街中を歩くシーンはランニングマシーンを使っていたという。「やりずらかったとしてもそれでやるしかなかった。急いでるシーンは走って、歩くときはゆっくり歩いてました」と語った。

古田新太演じるベートヴェンとの掛け合いも注目される。