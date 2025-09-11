きょう（11日）東京・神奈川などで記録的短時間大雨情報 あす（12日）も大気が不安定 関東は引き続き一日雨が続く
木曜日は秋雨前線の影響で、東京都や神奈川県などで記録的短時間大雨情報が発表された場所がありました。夜遅くにかけても低い土地の浸水や河川の増水などに警戒をしてください。金曜日は秋雨前線が南に下がって不明瞭になりますが、西日本から東日本は南から暖かく湿った空気が流れ込んでくるため、不安定な天気は続きます。関東は北東からの涼しい空気が流れ込み、木曜日より気温が下がりそうです。
【金曜日の天気】
金曜日の朝、西日本から東日本では雲が多く、関東・東海・近畿・中国地方などでは雨が降る所がある予想です。午後も夜にかけて西日本から東日本は雨が降りやすく、場所によっては激しい雨が降る所があるでしょう。東海や北陸では発雷確率も特に高く、急な雷雨や竜巻などの激しい突風にも気をつけて下さい。
【24時間予想雨量（木曜日午後6時から金曜日午後6時 いずれも多い所で）】
関東甲信 100ミリ
東海 200ミリ
近畿 100ミリ
【予想最高気温】
金曜日の各地の予想最高気温は、
札幌 ：27℃ 釧路：24℃
青森 ：30℃ 盛岡：29℃
仙台 ：26℃ 新潟：31℃
長野 ：28℃ 金沢：31℃
名古屋：31℃ 東京：27℃
大阪 ：32℃ 岡山：31℃
広島 ：30℃ 松江：29℃
高知 ：29℃ 福岡：32℃
鹿児島：32℃ 那覇：33℃
金曜日も猛暑日の所はない予想で、東京は木曜日よりも7℃も低くなるでしょう。
【週間予報】
土曜日と日曜日は、北日本で大雨のおそれがあります。東京は日曜日・月曜日と晴れ間があって、気温は日曜日は34℃、月曜日は35℃で再び猛暑が戻ってきそうです。