有村架純、撮影時は常に緊張の連続！役者魂を感じさせる“信念”語る「自分にできることって…」

9月11日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』に、今年で芸能生活15周年を迎え、女優として邁進を続ける有村架純がVTR出演した。

【関連】福山雅治、有村架純の“役者力”を絶賛「説得力、リアリティを持たせてくれる」

番組のインタビューの中で、現在32歳の有村は、20代の頃にはなかった葛藤が生まれたとして、「キャリアを重ねていくと、できて当たり前になってきますし」「失敗が許されないのではないかとか、勝手に自分で自分を縛っちゃったりとかすることもあるんですけど」と切り出した。

続けて、撮影時の心境として、「不安も毎回あるんですね。本当にドキドキ、心臓が口から出そうなぐらい緊張しちゃうんですよ」「でも、その緊張感って多分周りには伝わってないし、“きっとここにいるスタッフさんたちは私がこれだけ緊張してることも知らないんだろうな”とか、“できて当たり前って思われてるからちゃんと見せないと”みたいな」「自分でプレッシャーを与えてしまうことに疲れちゃったりとかすることもあって」とコメント。

その上で、「結局、自分にできることって諦めずに最後まで取り組むことでしかない。根性論になっちゃうかもしれないんですけど、諦めずに最後まで役を真っ当することが、自分にできる最大限の仕事」と語っていた。