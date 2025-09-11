飼い主さんが6日ぶりに帰宅したら、愛犬たちが嬉しそうに駆け寄ってきて…？愛にあふれた再会シーンが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破しています。

【動画：6日ぶりの『2匹の犬』との再会→ドアを開けた瞬間に駆け寄って…健気すぎる『おかえりなさい』】

愛犬2匹の熱烈歓迎！

Instagramアカウント「muuuuuu72」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「むう」君＆トイプードルの「める」君が、飼い主さんと6日ぶりに再会した時の様子です。

帰宅した飼い主さんは、「ただいま」と言いながらリビングのドアを開けたそう。するとすぐにむう君とめる君が駆け寄ってきて、「おかえりなさい！」と飛びついて熱烈歓迎してくれたとか。

むう君は「会いたかったよ」とばかりにぎゅっと抱きつき、める君は「ボクもボクも！」というようにぴょんぴょん飛び跳ねてアピール。健気で可愛い姿に愛を感じて、見ているだけで心が温かくなります。

可愛すぎる姿に、飼い主さんもメロメロ…

飼い主さんが2匹と思う存分ふれ合うために床に座ると、める君はじゃれついて甘え始めたそう。一方のむう君はあっさりどこかに行ってしまったかと思ったら、ボールをくわえて戻ってきたとか。どうやら飼い主さんとの再会にテンションが上がって、さっそく遊んでほしくなったようです。

そして飼い主さんが撫でると、むう君は嬉しそうにニッコリ微笑み、「もっと撫でて」とばかりにくっついてきたそう。める君も撫でてほしそうにしているので、2匹を同時にナデナデ…。甘えん坊な2匹が愛おしくて、「可愛い！会いたかったよ～」とメロメロになってしまう飼い主さんなのでした。

愛と幸せにあふれた光景

その後も、2匹は飼い主さんにベッタリで、幸せそうに甘え続けていたそう。そして飼い主さんも、むう君をぎゅっとハグしたりめる君を抱っこしたりして、会えなかった日々の分まで2匹の温もりやモフモフ感を堪能。愛と幸せにあふれた再会シーンは、多くの人に笑顔や感動を届けてくれることとなりました。

この投稿には「ママが帰って来て嬉しいね」「ふたりとも大喜びですね」「ボール持ってきてるの愛しすぎる」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「muuuuuu72」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。