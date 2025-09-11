北陸新幹線の金沢開業で石川県を訪れる外国人はの年々右肩上がりに伸びていて、国の特別名勝・兼六園は、2024年、過去最多となるおよそ53万人が訪れました。

そこで需要が高まっているのが、外国人観光客を案内できる観光ガイドの存在です。11日、北陸大学の学生が英語で兼六園のガイドに挑戦しました。

先生「ちょうど人の流れが来たから行ってみましょう」

観光ガイドに初めて挑戦したのは北陸大学国際コミュニケーション学科の3年生3人。

北陸大学では地域の国際化に対応できる人材を育成すため数年前から授業の一環として学生が英語ガイドを行っています。

兼六園の観光名所を英語で案内「初めてだったので全部とんだ」

北陸大学3年・坂本春緋さん「これは雪吊り。枝に括り付けて…」

坂本さんは、この日のために準備したものが。

北陸大学3年・坂本春緋さん「自分で画像を印刷して聞いている人が見やすいように工夫しました」

兼六園随一の枝ぶり・唐崎松の英語ガイドに挑戦

久々江龍飛フィールドキャスター「園内随一の枝ぶりを誇る唐崎松の前で、学生たちが外国人観光客に対して、ガイドを行っています。」

回数を重ねるごとに学生の案内もスムーズになり、訪れた外国人観光客に積極的に声をかけ次々と案内していきます。

北陸大学3年・橋爪太輝さん「ロープ、雪吊りで守られています」

北陸大学3年・橋爪太輝さん「通路側ではなくきれいに景色が見える場所を選んで説明することを意識した」

外国人観光客「はっきりと話してくれて、木の名前や冬の間の様子まで教えてくれました。素晴らしかったです」

学生たちの力で兼六園の魅力アップ

北陸大学 国際コミュニケーション学科講師・伊藤梢さん「自ら声をかけている姿にびっくりしている。積極的に声をかけているし言葉が出てこないながらもなんとか伝えようとする様子が良かった」

普段から外国人観光客に英語で案内しているボランティアガイドも学生の取り組みが兼六園の魅力アップにつながると期待を寄せています。

ボランティアガイドグループ・辻建一さん「とても頼もしい。観光客でも若い人が一生懸命英語で説明してくれると、すごい喜ぶので、どんどんトライして欲しい」

学生によるボランティアは12日も行われるということで、学生の力がより魅力的な観光地づくりにつながることを期待します。