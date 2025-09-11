9月15日は、敬老の日です。古希、70歳以上が出場する野球の大会が8月、出水市で開かれました。最高齢は85歳！年齢に負けない力強いプレーが繰り広げられました。



ユニフォームに身を包んだベテラン選手たち。古希、70歳以上の人が出場できる「九州古希軟式野球選手権大会」です。県大会の決勝は、北薩地区の「北薩シニアクラブ」と鹿児島市の「鹿児島G70」が対戦。最高齢は、なんと85歳です！





（最高齢・村上忠良さん(85))「 60代、70代からやってきた経験で、バッティングフォームや守備を指導している。九州大会を目指して優勝を目指して」30度をこえる厳しい暑さの中、試合開始。試合は7回まで。90分を超えた場合は終了となります。また、ピッチャーからバッターや、ベース間の距離が通常より約2メートル短くなっています。選手たちは、豪快なスイングで次々とヒットを放ちます。ピッチャーも勢いのある力強いピッチング！盗塁も連発です。途中、足をつってしまう選手もいましたが、仲間同士で助け合っていました。応援にも熱が入ります。（応援に来た人）「ひやひやしながら見ている」（応援に来た人）「勝つように一生懸命応援している」試合は7対2で「鹿児島G70」が勝利。決勝を戦った2チームは、25年11月に県内で行われる九州大会に出場します。（鹿児島G70・瀬田豊文監督）「先日、うちのチームのメンバーが亡くなって、是が非でも今回は、勝ちたいと思っていた。よかった。（九州大会は）地元、鹿児島であるので、優勝目指して頑張っていきたい」（北薩シニアクラブ・村岡建夫監督）「70になっても、野球が出来るのは嬉しい。後、2か月練習して、一生懸命頑張りたい」生涯現役！選手たちはきょうも、元気に体作りに励んでいます。