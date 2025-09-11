西川きよし　※2016年撮影 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　漫才師の西川きよし（79）と妻でタレントの西川ヘレンが10日、スタッフが運営するインスタグラムに登場。「お蕎麦屋さんで夫婦昼飲み」とのコメントとともに、仲むつまじく乾杯する2ショット写真が公開された。

【写真】「食欲旺盛でほんとに元気な方ですわ」“昼飲み”で乾杯する西川きよし＆ヘレン夫妻

　投稿では夫・きよしについてヘレンのコメントも紹介されており「パパさんは天ぷらそばと小天丼をぺろりと。いやーーー、食欲旺盛でほんとに元気な方ですわ」とつづられている。

　この投稿にファンからは「師匠もヘレン奥様もお元気で何より」「ステキですねー」「仲良しご夫婦」「いい写真」「いつまでも仲睦まじい夫婦でいてくださいね」などのコメントが寄せられた。