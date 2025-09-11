「20th Century」井ノ原快彦（49）が11日に都内で行われた、映画「ベートーヴェン捏造」（監督関和亮、12日公開）の公開記念前夜祭にサプライズで登場。同作への出演が発表された。5年ぶりの映画出演となる。

作家・かげはら史帆の歴史ノンフィクションの傑作「ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく」を基に映画化した同作。バカリズムが脚本を担当し、19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫る。

天才音楽家・ベートーベンへの愛が重すぎる、忠実な秘書で主人公のシンドラーを演じるのは山田裕貴。古田新太演じるベートーベンとの掛け合いも注目だ。

イベント途中、未公開だったキャラクタービジュアルがスクリーンに映し出され、ベートーベンのかつての秘書・リース役を演じた井ノ原がサプライズ登場。観客からは大きな拍手が送られた。

井ノ原の映画出演は5年ぶり。過去に共演経験があり、“山ちゃん”と呼ぶ山田が主演ということもあり、キャスティングされた。撮影には途中参加。「山ちゃん気を遣っちゃって、べったりマネジャーみたいにずっと僕の横についてましたよね、監督のところと僕のところ行ったり来たりして、“今、監督めっちゃ笑ってましたよ”て言ってくれて、本当に気を遣ってくれた」と感謝。「本当にすごくやりやすい現場にいさせていただきまして、よかったです」と笑顔で語った。

井ノ原の登場を知らなかった山田は驚きの表情で「僕、超嬉しいです！」と喜びを大爆発。「さっきまで汗かいてなかったのに、背中ぐちょぐちょですよ」とおどけ、見事サプライズは成功となった。