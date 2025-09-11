観光英語を学ぶ地元の大学生が、金沢市の兼六園でガイドに挑戦しました。外国人観光客の反応は？

11日、兼六園を訪れると、「フリーガイド」と書かれた看板を持つ学生の姿が…



外国人観光客に自ら声をかけ…



学生ガイド：

「これは唐崎の松で200年ものです。冬にはこのようにして雪から守ります」



唐崎松や兼六園の歴史などを、自分たちの言葉で説明していました。

ガイドを務めるのは、北陸大学で観光英語について学ぶ学生たちで、課外授業の一環として行われました。





スペインからの観光客：「大事なポイントがちゃんと説明されていてよかった」「以前初めて日本に来たときはあまり英語を話せる人がいなかったけど、今はたくさんの生徒が英語を話せるんだなと、英語でコミュニケー ションをとるのは、とてもいいことだから、このガイドの取り組みは素敵だと思う」

学生は：

「将来はこういった観光客の方と接して、石川県の魅力を伝える仕事に就きたいなと思っているので、こういった機会を体験することができて今、非常にうれしいです」

卒業後はインバウンド向けの観光業界で働くことを目指して、今後も実践を交えながら学んでいくということです。