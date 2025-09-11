ときめかない人いない！TXT・ボムギュ、夜の街で見せた“彼氏風SHOT”に反響「エモい」「イケメンすぎ」【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのボムギュがファンをときめかせた。

【写真】ボムギュ、大阪散策SHOTがまるでMVと話題！

ボムギュは9月10日、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。

投稿された写真には、ワールドツアーで訪れたアメリカ・サンノゼでのボムギュの姿が収められている。白いTシャツにグレーのスウェットパンツ、さらにネイビーのベースボールシャツを羽織ったラフなファッションで街を散策する様子が印象的だ。

夜の街でベンチに座りカメラを見つめる姿は、“彼氏感”あふれるナチュラルな雰囲気を醸し出している。無造作に整えられたヘアスタイルと柔らかな表情はまるでデートのワンシーンのようで、見る者をときめかせた。

この投稿を見たファンからは「大好き」「イケメンすぎる」「エモい」「かわいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ボムギュInstagram）

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは、9月9日（現地時間）にアメリカ・サンノゼでワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」を開催。今後は12日にロサンゼルス、16日にダラス、21日・22日にローズモント、25日にアトランタ、10月1日・2日にニューアークで公演を行う予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。