地域や家庭の事情にかかわらず、子どもたちが安心して学べる居場所をつくろうと、東京や高知の大学生が中心となって新たな取り組みが始まろうとしています。



8月24日、高知市の日曜市で野菜や特産品を販売するのは、学生主体のNPO法人「BORDER FREE」のメンバーたちです。

「BORDER FREE」は教育格差をなくそうと、小学生から高校生までを対象に低価格で放課後の勉強会や受験対策、オンライン指導など、東京を拠点に全国で11か所の教室を運営していて、約180人の学生が携わっています。





このほど、高知に初めての教室を開くための活動資金を集めようと日曜市に出店しました。この日は高知大や県立大の学生など合わせて9人が参加しました。2021年にボーダーフリーを立ち上げたメンバーの1人、村上晃一さんも東京からかけつけました。■ 村上晃一さん「あれやれこれやれって言って強制させる塾のようなところではなく、子どもたちの可能性を伸ばしてあげられて自分のやりたいことを見つけてあげる、そういう所を応援できる教室にしたい」高知教室は、中学1～2年生を対象にして2025年10月から、講師となる高校生や大学生の育成を始め、2026年4月の開校を目指しています。高知教室の代表を務めるのは高知出身で、現在、早稲田大学2年の竹中日菜さんです。■ 竹中日菜さん「私自身が高知県出身というのもあって、東京で活動していて高知との差とか地元の思いが強くて、高知と比べたらどうかなというのがあって、教育格差という面でも地方格差に着目して、まずは地元から地元に何か教育で貢献出来たらいいな思い、東京で学んだものを高知に持って帰りたいという思いで活動している」この日、運営メンバーが活動の拠点となる、高知市鴨部の「コレモクマーケットプレイス」に集まって初めて対面での打ち合わせを行いました。竹中さんのほか、早稲田大学1年網野日奈子さん、高知大学2年、岡本笑実さんの3人が集まりました。高知教室では通常の勉強のほか、農業や林業などの一次産業の体験学習も計画。全国の教室とは違った高知ならではの学習を目指します。そのきっかけとなったのは、施設を運営する北添幸誠さんの存在です。■北添幸誠さん「彼女たちが学習支援と合わせて、高知の食について提供したいという話だったので、私は林業に関わっているので同じく一次産業の漁業も合わせて、大学生がまず体験をしてそれを子どもたちに伝えるようにしたら面白いんじゃないかという話をした」学習支援を受ける中学生だけでなく、教える側の大学生にも学びになることを意見を出し合いながら、ブラッシュアップしていきます。3人が直接話し合うことで高知大の岡本さんは、これまでの不安が払しょくされたと言います。高知だからこそ出来る、中学生たちが学びの本質をつかめる機会を竹中さんは大切にして教室開校を目指しています。■ 竹中日菜さん「勉強の学習だけじゃなく、そのもととなる前段階の体験が子どもたちにとっては楽しさの部分もあると思うし、そこから繋がったら勉強に対する意欲も湧くんじゃないかという視点から、高知では資源が豊かなのでそこをぜひやりたいなと思っている」「BORDER FREE」の高知教室は、2025年4月の開校に向けて大学生たちの奮闘は続きます。