◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-オリックス（11日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

オリックスの先発・東松快征投手が、強力日本ハム打線を前に初回途中で降板となりました。

2年目の20歳左腕・東松投手。この日、プロ2試合目の先発マウンドにあがりました。しかし初回の先頭・野村佑希選手にレフトへのヒットを浴び出塁を許すと、続く今川優馬選手にもライトへのヒットを浴び、ノーアウト1、2塁とされます。ここで打席に迎えたレイエス選手には、初球のストレートをはじき返され、先制点を献上しました。

その後も勢い止まらぬ日本ハム打線。続く郡司裕也選手、清宮幸太郎選手にもタイムリーが生まれ、3者連続タイムリーとされます。ここで松本剛選手を内野ゴロに打ち取るも、山縣秀選手にレフトへのタイムリーを浴びさらなる追加点を献上。1アウトのみの場面ですが、ここで降板となりました。

マウンドは2番手・郄島泰都投手にスイッチ。しかしここでも奈良間大己選手のタイムリーや田宮裕涼選手の犠牲フライでさらなる追加点を献上しました。東松投手は1/3回で22球を投げ、被安打6、6失点となりました。