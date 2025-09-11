Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¡¡Å·ºÍ³¨»Õ¡¦±þ°Ù¤È¤Ï¡½¡½Éã¤ÏËÌºØ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¹ëÃÀ¡¢³¨¤ËÀ¸¤¤¿¿ÍÀ¸
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬»þÂå·à¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¡Ê10·î17Æü¸ø³«¡Ë¡£Èà½÷¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦³ë¾þ±þ°Ù¤À¡£±þ°Ù¤Ï¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë³ë¾þËÌºØ¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«¤é¤Î²èÉ÷¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤ÏÄ¹¤é¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¢£±þ°Ù¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡Ê1¡ËÉã¤Ï¤¢¤Î³ë¾þËÌºØ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î³¨¤òÄÉµá¤·¤¿
¡¡À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¡£¤½¤ÎÀ¸³¶¤òºÇ¤â¶á¤¯¤Ç¸«Â³¤±¡¢Éã¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬±þ°Ù¤À¡£ËÌºØ¤¬¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤Û¤É¤ÎºÍ¤òÊü¤Á¡¢¡ÔµÈ¸¶³Ê»ÒÀèÇ·¿Þ¡Õ¤ä¡ÔÌëºùÈþ¿Í¿Þ¡Õ¤Ê¤É¤ò»Ä¤·¤¿¡£Éã¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö±þ°Ù¤Î³¨¡×¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£±þ°Ù¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡Ê2¡ËÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÏÉã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡·ëº§¸å¡¢É×¤Î³¨¤ò¸«²¼¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎ¥±ï¤µ¤ì¡¢Éã¤Î¤â¤È¤Ø½ÐÌá¤Ã¤¿±þ°Ù¡£ÉãÌ¼¤Ë¤·¤Æ»ÕÄï¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÌºØ¤«¤é¡Ö³ë¾þ±þ°Ù¡×¤È¤¤¤¦¹æ¤ò¼ø¤«¤ë¡£¤½¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ËÌºØ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢¤ª¡¼¤¤¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£½÷À¤¬É®°ìËÜ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬µ©Í¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÌ¾¤ÇÎ©¤Á¡¢¹¾¸Í¤Î·Ý½Ñ³¦¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£±þ°Ù¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡Ê3¡ËÉÔ´ïÍÑ¤Ç¥º¥Ü¥é¡¢¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°
¡¡Ä¹¿È¤ÇÌÜÎ©¤ÄÉ÷ËÆ¤Ê¤¬¤é¡¢²È»ö¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¶ì¼ê¡£¼ò¤È±ìÁð¤ò¹¥¤à¤¬¡¢Ãã¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤È¤â¤ËÞ»¤ì¤é¤ì¤º¡¢¿Ë»Å»ö¤âÉÔÆÀ°Õ¤Ç¡¢Éô²°¤Ï»¶¤é¤«¤·ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£¤±¤ì¤É¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢³¨¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ÆÉ®¤òÁö¤é¤»¤ë»Ñ¤³¤½¤¬±þ°Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢±þ°Ù¤ÎÉã¡¦ËÌºØÌò¤ò±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢Í§¿Í¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡¦·ÌºØ±ÑÀô¡ÊÁ±¼¡Ïº¡Ë¤òKing & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¼Ä°æ±Ñ²ð¡¢±üÌî±ÍÂÀ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤é¼ÂÎÏÇÉ¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢±þ°Ù¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òË¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ÏÂç¿¹Î©»Ì¡£Ä¹ß·¤È¤Ï¡ØMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£¹ëÃÀ¤Ç¼«Í³¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³¨¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤¤¤À±þ°Ù¤ò¡¢Ä¹ß·¤¬¤É¤¦ÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
