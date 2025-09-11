なにわ男子が11日、公式YouTubeチャンネルでライブ配信を実施。イベント会場への到着に遅れが生じているメンバーについて語った。

この日、なにわ男子は大阪・関西万博で開催される「STARTO ENTERTAINMENT」の関西出身アーティストたちによる一夜限りのスペシャルイベント「横山万博」に出演予定となっている。YouTubeチャンネルで午後7時の開演直前に生配信を行い、SUPER EIGHTの横山裕、WEST.の小瀧望、桐山照史、茺田崇裕の到着が遅れていると説明した。

生放送には、なにわ男子の藤原丈一郎、大橋和也、Aぇ！groupの小島健、佐野晶哉が出演。藤原は「すみません！ちょっと緊急事態なんです」と切り出し、横山をはじめ4人のメンバーが「交通アクセスが乱れていてまだ来ていません」と報告し「19時30分からのスタートに遅らせていただきます」とスケジュール変更を伝えた。

午後6時45分ごろにWEST.の3人が到着。「メークも何にもせず走ってきました！」と茺田。いまだ到着していない横山に「待ってます！」と全員で呼びかけていた。