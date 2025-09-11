Photo: mio

群を抜いた畳みやすさ。

その小型さから持ち運びが楽な折り畳み傘ですが、唯一気になるのが畳みにくいこと……。建物の中に入るたびにもたついて仕方ありません。

カバンに忍ばせておけるコンパクトさの代償として諦めていたのですが、特許技術により一瞬できれいに畳めるという超画期的な折り畳み傘を見つけました。

折り目のガイドのようなフィルム付き

Photo: mio

傘メーカーのWaterfront（ウォーターフロント）から新たに登場した「ポケフラット クイック」。

すごいのは、一見普通の折り畳み傘に見えて特許技術によって一瞬で畳めること。

Photo: mio 1.5倍速

ほら、本当にスムーズに畳めるんです。

生地が思い通りにまとまってくれる理由は、形状記憶のPETフィルム加工。薄いけれどハリのあるこれが、傘の内側に貼りつけられています。フィルムの部分は、手触りで言うとクリアファイルの質感に近いかな。

Photo: mio 親骨は約55cm

このフィルムがガイドのように生地を導くことで、折り跡どおりにきれいに畳むことができるのです。

Photo: mio PETフィルム加工は半永久的

折り畳み傘を畳む時って、親骨の折れた部分に生地が入り込んでしまい、モコっとなって綺麗に畳めなかったり。この傘ならバサバサとするだけで生地が整うので、あとはバンドでまとめるだけでOK。

慣れればものの2秒で綺麗に畳めます。

コンパクト＆軽量で最高

Photo: mio

PETフィルム加工がされているのに、本体は約185gと軽量。

それに持ち手も薄くこんなにコンパクトに。折り畳み傘って「使わないかもだけど持っていくか」みたいな日も多いなか、これならカバンに入れっぱなしでもさほどかさばらず携帯性抜群。

Photo: mio

また、こんなふうに一般的な折り畳み傘と同じような透け感のある素材ですが、最大UVカット率98％、UPF50＋と、紫外線対策にももってこい。晴雨兼用傘なので、とりあえずカバンに入れておけばどんな天候の日も活躍してくれますね。

Photo: mio 左から、ブラック、ダークネイビー、グレーの全3色

機能が詰まっていながら、お値段は2,970円（税込）。すごい。

このポケフラットクイックは、クラウドファンディングのMakuakeで先行販売中（8月28日〜10月4日まで）。

パッと見普通の折り畳み傘なのに、どんな折り畳み傘よりも早く畳めた「ポケフラット クイック」。折り畳み傘がうまく畳めなくてじれったいあの時間がなくなって、雨の日もスマートに過ごせますよ。

Source: ウォーターフロント